Die gute Stimmung an den Märkten machte sich in dieser Woche auch bei Titeln bemerkbar, die davon lange nichts mitbekommen hatten. Doch ein kleiner Sprung gen Norden macht leider noch keine Trendwende. Das beweisen schnelle Korrekturen, die sich am Mittwoch bei einer ganzen Reihe von vielbeachteten Einzeltiteln feststellen ließen.Anzeige:Der Autobauer BYD (CNE1000062P8) etwa konnte sich am Dienstag noch um 3,3 Prozent im Kurs verbessern, nur um tags darauf um 3,5 Prozent bis auf 22,68 Euro zu fallen. Damit wird ungefähr wieder das Niveau vom Wochenbeginn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...