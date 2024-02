Der Server-Hersteller Dell Technologies hat den regulären Handel am Donnerstag mit einem Plus von 1,6 Prozent beendet. Nach den Zahlen, die das Unternehmen nach Börsenschluss veröffentlich hat, schaut die Welt schon ganz anders aus. Für die Aktie werden Kurse im dreistelligen Bereich bezahlt, was einem neuen Rekordhoch entspricht. Dell erzielte im vierten Quartal einen Umsatz von 22,3 Milliarden Dollar, elf Prozent weniger als im Vorjahr. Der verwässerte Gewinn je Aktie nach Non-GAAP betrug 2,20 ...

