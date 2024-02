Die Anleger am US-Aktienmarkt haben am Donnerstag erleichtert auf erwartungsgemäß ausgefallene Inflationsdaten reagiert. Die wichtigsten Indizes legten zu und näherten sich damit wieder ihren jüngst erreichten Rekordhochs. Insbesondere konjunktursensible Technologieaktien zogen an.Der Dow Jones stieg um 0,12 Prozent auf 38.996 Punkte. Auf Monatssicht ergibt sich ein Plus von 2,2 Prozent.Für den marktbreiten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...