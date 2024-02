Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -- Der Bauwert des Projekts beläuft sich auf 2,8 Milliarden AEDMAG, einer der führenden Immobilienentwickler in den VAE, hat Bauunternehmen dazu eingeladen, sich um den Bauauftrag für das Keturah Reserve zu bewerben, ein luxuriöses Wohnprojekt in Meydan, das durch die räumliche Gestaltung ein neues Lebensgefühl vermitteln wird. Der Bauwert des Projekts wird mit 2,8 Milliarden AED veranschlagt.Keturah Reserve wird 93 Stadthäuser, 90 Villen und 533 Einheiten in sechs Wohnblocks umfassen. Das Projekt ist die erste Wohnanlage im Nahen Osten, bei der die Bewohnerinnen und Bewohner durch Bio Living in die Natur eintauchen, um ihr körperliches, geistiges und emotionales Wohlbefinden zu verbessern.Talal Moafaq Al Gaddah, CEO bei MAG Lifestyle Development, kommentiert: "Wir freuen uns auf die Wahl des Hauptauftragnehmers für das Keturah Reserve - ein Projekt, das neue Maßstäbe bei luxuriösen Erlebnissen in Kombination mit dem in der Region einmaligen Bio Living setzt. Für das Projekt haben bereits zahlreiche Käuferinnen und Käufer unterzeichnet, die ein bereicherndes Wohnerlebnis suchen, das Luxus und Wohlbefinden mit unvergleichlichen Annehmlichkeiten verbindet."Interessierte Unternehmen können sich an Thyer Al Kubaisi (pa.dpcd@dewan-architects.com) und Mohammed Benghali (m.benghali@dewan-architects.com) von Dewan Architects and Engineers unter der Telefonnummer +971 4 2402010 wenden.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2351291/MAG.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/mag-ladt-hauptauftragnehmer-ein-ihr-angebot-fur-den-bau-von-keturah-reserve-einzureichen-302076497.htmlPressekontakt:Khaled Abu Hishme - Khaled@cbpr.me,+971 50 5326933Original-Content von: MAG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/78189/5725281