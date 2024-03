ALLDATA's Kunden in Europa können nun zusätzlich auf Reparaturdaten für Abarth, Chrysler und Tesla zugreifen.

Köln, Deutschland, March 01, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Europäische Kunden von ALLDATA Repair können jetzt auf originale OEM-Reparaturinformationen von Abarth, Chrysler und Tesla zugreifen.



Mit diesen Vereinbarungen hat die Anzahl der verfügbaren Fahrzeughersteller bei ALLDATA Repair beachtliche 36 erreicht. Dies bedeutet, dass Kfz-Techniker nun originale technische Reparaturdaten für 96 % der heutigen Fahrzeuge auf der Straße in Europa erhalten können.

ALLDATA setzt sich weiterhin dafür ein, das Vertrauen seiner Kunden zu festigen und deren Unterstützung zu intensivieren. Mit einem optimierten "Komponentenbaum" ermöglicht ALLDATA noch schnelleren Zugriff auf Reparaturinformationen für Hybrid- und Elektrofahrzeuge. Diese Neuerung unterstreicht das kontinuierliche Bestreben, stets die neuesten Daten für Hybrid- und Elektrofahrzeuge in das Reparaturportal zu integrieren, um den Nutzern den bestmöglichen Service zu bieten.

ALLDATA Repair umfasst mehr als 100.000 Fahrzeugkombinationen

ALLDATA Europe geht gezielt auf die Bedürfnisse seiner Kunden ein und erweitert sein Angebot um drei neue Fahrzeugmarken. Dies folgt auf die erfolgreiche Integration von Dodge, Ram und Jeep früher im Jahr, wodurch das Leistungsspektrum von ALLDATA Repair bereits deutlich verstärkt wurde. Mittlerweile stehen Zugriffe auf Daten von über 118.000 Fahrzeugkombinationen zur Verfügung.

Die Vielzahl an Informationen umfasst technische Service-Bulletins (TSBs), Diagnose-Fehlercodes sowie technische Zeichnungen und Schaltpläne. Diese Daten, darunter auch die detaillierten Ansichten auf elektrische Steckerverbindungen, versorgen Techniker mit einem breit gefächerten Angebot and Informationen und ist damit Teil ihrer digitalen Werkzeugkiste.

ALLDATA's Versprechen: Technikern mithilfe von Daten die Arbeit zu erleichtern

Satwinder Mangat, Präsident von ALLDATA, sagte: "ALLDATA Europe freut sich, Technikern mit der Erweiterung um Abarth, Chrysler und Tesla eine erweiterte Fahrzeugabdeckung anzubieten. Es ist entscheidend, dass Techniker Zugang zu den aktuellsten OEM-Informationen haben, damit sie Fahrzeuge sicher und genau nach Herstellervorgaben reparieren können. Unsere branchenführende Lösung ALLDATA Repair macht genau das und noch mehr."

Karol Englert, der Geschäftsführer von ALLDATA Europe, ergänzte: "Mit diesen jüngsten Erweiterungen von ALLDATA Repair unterstreichen wir erneut unser Bestreben, ein dynamisches Produkt anzubieten, das sich den aktuellen Markttrends anpasst und die Anforderungen von Kfz-Technikern in ganz Europa erfüllt.

"In Werkstätten werden Fahrzeuge verschiedenster Marken und Modelle betreut, unabhängig vom Antriebstyp. Deshalb ist es für uns essenziell, ALLDATA Repair kontinuierlich zu optimieren und zu erweitern. Dadurch gewährleisten wir die Zufriedenheit unserer Kunden sowie deren Endkunden."

Mehr über ALLDATA Europe erfahren Sie hier: https://www.alldata.com/eu/de

Über ALLDATA Europe

ALLDATA Europe GmbH wurde 2009 gegründet, um Kfz-Werkstätten mit genauen und ungekürzten OE-Herstellerreparaturdaten zu versorgen, die zuvor nicht in Europa verfügbar waren. ALLDATA startete ALLDATA Repair® für den europäischen Markt auf der Automechanika im Jahr 2012. Mit Sitz in Köln, Deutschland, hat ALLDATA mehr als 12.500 Kunden in über 30 Ländern. ALLDATA verkauft direkt und über ein Netzwerk von Wiederverkäufern und Distributoren in ganz Europa. ALLDATA Repair hilft Werkstätten und Garagen, die Produktivität und Genauigkeit zu steigern, während die höchsten Reparaturstandards eingehalten werden. ALLDATA Europe ist ein Tochterunternehmen von ALLDATA LLC.

Über ALLDATA

ALLDATA® ist die erste Wahl der Automobilindustrie für ungekürzte OEM-Reparatur- und Unfallinformationen. Mehr als 400.000 Techniker weltweit verlassen sich auf ALLDATA für OEM-genaue mechanische und Unfallreparaturinformationen, Diagnosen, Werkstattmanagement-Software und Schulungen. Gegründet im Jahr 1986, hat ALLDATA seinen Hauptsitz in Elk Grove, Kalifornien, und in Köln, Deutschland für seine europäischen Aktivitäten. Besuchen Sie www.alldata.com für weitere Informationen.

