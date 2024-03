Der Gold-Future hat sich in den letzten drei Wochen prächtig entwickelt und konnte von einer mittelfristigen Unterstützung aus Sommer letzten Jahres einen Anstieg an seinen seit dem Jahreswechsel laufenden Abwärtstrend zulegen. Ein Ausbruch darüber würde es dem Edelmetall ermöglichen, ein Kaufsignal auszusenden und zugleich frische Rekordstände zu erreichen. In dem seit nunmehr 2015 bestehenden Aufwärtstrend hat der Gold-Future sehr stark zugelegt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...