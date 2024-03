EQS-News: LION E-Mobility AG / Schlagwort(e): Vertrag

LION E-Mobility AG erhält Auftrag im Wert von über 12 Mio. € vom Bushersteller KARSAN



01.03.2024 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





LION E-Mobility AG erhält Auftrag im Wert von über 12 Mio. € vom Bushersteller KARSAN Zug (Schweiz), 01.03.2024 - Die LION E-Mobility AG (LION; ISIN: CH0560888270), ein führender Hersteller von Batteriepacks für Elektromobilität und Energiespeicherlösungen, hat einen Meilenstein in seiner Mission erreicht, nachhaltige Transportlösungen voranzutreiben. LION Smart Production, eine Tochtergesellschaft von LION, hat einen Auftrag des bekannten türkischen Busherstellers KARSAN im Gesamtwert von über 12 Millionen Euro erhalten. Damit festigt LION seine Position als ein wichtiger Akteur bei der weltweiten Elektrifizierung des öffentlichen Nahverkehrs. Der Vertrag umfasst verbindliche Bestellungen im Wert von rund 6 Mio. €, die bis 2024 geliefert werden sollen. Er spiegelt das Vertrauen in die überlegene Batterietechnologie von LION wider, die den anspruchsvollen Anforderungen von Elektrofahrzeuganwendungen gerecht wird. Mit einer variablen Komponente in Höhe von rund 6 Mio. € bietet die Vereinbarung zudem die Möglichkeit, flexibel auf die sich ändernden Bedürfnisse von KARSAN und den schnell wachsenden Markt für Elektrobusse zu reagieren. Der zusätzliche Auftrag soll ebenfalls im Jahr 2024 ausgeliefert werden. "Wir freuen uns sehr, diesen Vertrag mit KARSAN bekannt zu geben und damit unsere Partnerschaft zu vertiefen", sagte Dr. Joachim Damasky, CEO von LION. "Diese Zusammenarbeit unterstreicht unser gemeinsames Engagement für die Gestaltung einer Zukunft, in der sauberer, elektrischer Transport die Norm ist. Durch die Bündelung unserer Kräfte sind wir in der Lage, einen bedeutenden Beitrag zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen zu leisten und eine nachhaltigere Welt für kommende Generationen zu schaffen." Angesichts der weltweit steigenden Nachfrage nach Elektrofahrzeugen sind Partnerschaften wie diese zwischen der LION E-Mobility Group und KARSAN von entscheidender Bedeutung, um Innovationen und Fortschritte im Bereich des nachhaltigen Verkehrs voranzutreiben. Durch die Kombination ihrer Expertise und Ressourcen sind beide Unternehmen in der Lage, den Weg in eine Zukunft mit sauberer Energie und emissionsfreien Mobilitätslösungen zu ebnen. Die innovativen Batterielösungen von LION sind für ihre außergewöhnliche Leistung, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit bekannt und damit die ideale Wahl für den Antrieb von Elektrofahrzeugen in den verschiedensten Anwendungsbereichen. Die mit fortschrittlicher Technologie und technischem Know-how entwickelten Akkus bieten eine überragende Energiedichte und Schnellladefähigkeit, die eine optimale Effizienz und eine größere Reichweite für Elektrobusse in städtischen Umgebungen gewährleisten. Über die LION E-Mobility AG Die LION E-Mobility AG ist eine im Jahr 2011 gegründete, börsennotierte Schweizer Holding mit aussichtsreichen strategischen Investments im E-Mobility Sektor, insbesondere im Bereich elektrische Energiespeicher und Lithium-Ionen-Batteriesystemtechnologie. Das Unternehmen hält 100% der Anteile an der deutschen LION Smart Production GmbH, einem Hersteller von Batteriepacks, der LION Smart GmbH, einem Entwickler von Batteriepacks und Batteriemanagementsystemen und der LION Smart North America Inc. Die LION Smart GmbH hält außerdem einen Anteil von 30 % an der TÜV SÜD Battery Testing GmbH, einem erfolgreichen Joint Venture mit der TÜV SÜD AG. www.lionemobility.com LION E-Mobility Investor Relations Kirchhoff Consult

lion@kirchhoff.de

ir@lionemobility.com | www.lionemobility.com Haftungsausschuss: Aussagen, die Prognosen, Erwartungen, Ansichten, Pläne, Ziele sowie Annahmen bezüglich zukünftiger Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder beinhalten, gelten nicht als historische Tatsachen und sind daher möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Erwartungen, Schätzungen und Plänen zu jenem Zeitpunkt, an dem die Aussagen getätigt wurden, und beinhalten daher eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass sich tatsächliche Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von jenen unterscheiden, die derzeit erwartet werden. Die LION E-Mobility AG ist nicht verpflichtet, die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren.



01.03.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com