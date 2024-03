Der Mobilitätsdienstleister Sixt (WKN: 723132) hat am Donnerstag nach Börsenschluss Schätzungen zum Jahr 2024 vorgelegt, die die Börse wenig positiv gestimmt und die Aktien im nachbörslichen Handel fallen lassen haben. Doch was genau macht Anlegern Sorgen? Sixt vorgestellt Sixt ist Europas größter Mobilitätsdienstleister, der in den Bereichen Autovermietung, Carsharing und Fahrdienstvermittlung tätig ist. Das Unternehmen ist in über 100 Ländern der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...