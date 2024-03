Der DAX (WKN: 846900) ist einfach nicht zu bremsen. Am Donnerstag gelang bereits das sechste Mal in Folge ein neues Rekordhoch. Das größte deutsche Börsenbarometer verabschiedete sich +0,76% höher mit 17.678 Punkten aus dem Handel. Im Fokus standen die Bilanzen von Beiersdorf, Covestro und MTU, die unterschiedliche Reaktionen hervorriefen. Wie schon am Tag zuvor eröffneten die deutschen Standardwerte auf Rekordniveau. Eine Gegenbewegung führte in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...