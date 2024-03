Jedem ist es bestimmt schon aufgefallen. Allerorten steigen die Preise für lebensnotwendigen Dinge, was nicht wenige Mitmenschen eventuell schon in finanzielle Bedrängnis gebracht hat. Da könnte man meinen, dass dadurch so manches Luxusgut zum Ladenhüter mutiert ist. Aber weit gefehlt. Die Nachfrage nach teuren Marken ist trotz hoher Inflation ungebrochen. Zumindest wenn es um die Waren des Edelmarkenkonzerns LVMH (WKN: 853292) geht. Denn hier spricht der geschäftliche Erfolg eine deutliche Sprache. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...