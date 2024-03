Wann senkt die EZB die Zinsen? Dieses Thema beschäftigt die Finanzmärkte schon seit geraumer Zeit. Durch die ermutigenden Inflationsdaten aus Frankreich und Deutschland am Donnerstag sind die Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen wieder gestiegen. So fiel die Inflation in Frankreich auf den niedrigsten Stand seit 2021, während die Teuerung in Deutschland unter der Erwartung lag. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...