Die Aktie des Düngemittelherstellers K+S ist derzeit ein absolutes Schnäppchen. denn der Börsenwert liegt mit 2,3 Milliarden Euro aktuell weit unter dem zuletzt ausgewiesenen Eigenkapital des Unternehmens in Höhe von 6,6 Milliarden Euro. Dieses Niveau hat nun ein Großaktionär dazu genutzt, die Beteiligung am MDAX-Konzern zu erhöhen. So hat die Rossmann Beteiligungs GmbH des Drogerieketten-Gründers Dirk Roßmann ihren Anteil nun in dieser Woche von 4,63 auf 5,19 Prozent aufgestockt. Die Meldeschwelle ...

