Und täglich grüßt das neue Allzeithoch. Den sechsten Tag in Folge ist der DAX gestern auf einen Rekordstand gestiegen. In der Spitze notierte er bei 17.742 Punkten. Am Ende ging er 0,44 Prozent fester aus dem Handel. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann in dieser Sendung. ...