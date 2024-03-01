BARCLAYS HEBT ZIEL FüR KION AUF 42 (38) EUR - 'EQUAL WEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FüR RHEINMETALL AUF 420 (381) EUR - 'OVERWEIGHT'BERENBERG HEBT ZIEL FüR BEIERSDORF AUF 167 (147) EUR - 'BUY'Citi erhöht MTU-Ziel auf 228 (221) EUR - NeutralCiti erhöht Nordex-Ziel auf 16 (15,50) EUR - BuyCiti senkt Aixtron-Ziel auf 45 (53) EUR - Buy BARCLAYS HEBT ZIEL FüR STELLANTIS AUF 28,50 (22,00) EUR - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS SENKT ZIEL FüR AB INBEV AUF 63 (67) EUR - 'OVERWEIGHT'BERENBERG SENKT RELX AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 3500 (3300) PENCEBERENBERG STARTET NORCROS MIT 'BUY' - ZIEL 325 PENCEBERNSTEIN HEBT ZIEL FüR IAG AUF 210 (190) PENCE - 'OUTPERFORM'JPMORGAN HEBT ZIEL FüR AIR FRANCE-KLM AUF 9,20 (9,10) EUR - 'UNDERWEIGHT'JPMORGAN HEBT ZIEL FüR INTESA SANPAOLO AUF 3,90 (3,80) ...Den vollständigen Artikel lesen ...