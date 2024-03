Unterföhring (ots) -Erfolgreiches Auftakt-Match auf "The Floor". Die neue SAT.1-Strategie-Quiz-Show startet mit schönen 7,6 Prozent Marktanteil in der Senderzielgruppe (Z. 14-59 Jahre) am Donnerstagabend. Insgesamt raten 3,69 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer (Nettoreichweite ab 3 Jahren) in der ersten Folge von "The Floor" mit und sehen wie sich Standesbeamtin Irina (33, Villmar) mit fünf Duell-Siegen und damit sechs erspielten Feldern den Tagessieg holt.83 Spielerinnen und Spieler kämpfen in der zweiten Ausgabe von "The Floor" am Donnerstag, 7. März 2024, um 20:15 Uhr in SAT.1 weiter um 100.000 Euro und den nächsten Tagessieg. Für alle, die nicht so lange warten können, gibt es die zweite Folge der Quiz-Show bereits jetzt zum Streamen auf Joyn."The Floor" - sechs Folgen, immer donnerstags, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf JoynBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 01.03.2024 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Frank Wolkenhauerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1158email: frank.wolkenhauer@seven.onePhoto Production & EditingSusanne Karl-Metzgerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1173email: susanne.karl@seven.oneInfos & Fotos: presse.sat1.deSAT.1Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5725383