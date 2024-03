© Foto: Monika Skolimowska - dpa



Der PC-Hersteller Dell setzt immer stärker auf künstliche Intelligenz und baut sein Angebot in diesem Bereich aus. Die Investoren sind begeistert. Dell Technologies hat erkannt, dass die Zukunft der Computertechnik zunehmend in der künstlichen Intelligenz und nicht mehr im PC liegt. Die Aktien des Technologiekonzerns stiegen am Donnerstag nachbörslich um 19 Prozent, nachdem das Unternehmen Quartalsergebnisse vorgelegt hatte, die die Erwartungen der Wall Street in den Schatten stellten. Außerdem kündigte das Unternehmen an, seine jährliche Bardividende um 20 Prozent auf 1,78 US-Dollar pro Aktie zu erhöhen. Der PC-Hersteller meldete für das vierte Quartal einen Nettogewinn von 1,16 Milliarden …