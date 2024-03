Der deutsche Leitindex hat am Donnerstag seine Rekordjagd fortgesetzt und den sechsten Höchststand in Folge erreicht. Am Freitag stehen vor allem die Aktien von Allianz, Bayer, Daimler Truck, SAP, Siemens und Volkswagen im Fokus. Vor allem Daimler Truck steht nach positiven Quartalszahlen im Mittelpunkt.

