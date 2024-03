© Foto: picture alliance / newscom | BONNIE CASH



Wenn es um KI geht, gibt es zwei Lager: die einen sind skeptisch, wie sehr KI unsere Zukunft beeinflussen wird, die anderen glauben, dass sie die Welt für immer verändern könnte. Jamie Dimon gehört zur letzteren Gruppe. "Das ist kein Hype", sagte der Chef der größten US-Bank gegenüber CNBC. "This is real. " Dimon verriet, dass bei JPMorgan 200 Mitarbeiter damit beschäftigt sind, die Welle großer Sprachmodelle zu erforschen, von Bing und Bard bis hin zu ChatGPT. KI wird schließlich "in fast jedem Job eingesetzt werden", so Dimon. JPMorgan hat im vergangenen Jahr die neue Position des Chief Data and Analytics Officer geschaffen, unter anderem um such mit künstliche Intelligenz (KI) zu …