Tokio, 1. März 2024 (ots/PRNewswire) -Europapremiere der integrierten 2D/3D-Mode-CAD-Software "CREACOMPO®GLOBAL"Toray Advanced Computer Solution, Inc. (im Folgenden "Toray ACS") wird auf der Texprocess ausstellen, die vom 23. bis 26. April 2024 auf der Messe Frankfurt stattfindet.Unter dem Motto "Uplifting the fashion industry, with our love for fashion creation and the power of IT" ("Beflügeln der Modeindustrie mit unserer Liebe zur Modekreation und der Kraft der IT") sind wir stolz darauf, unseren Kunden auf der ganzen Welt modernste CAD-Software anbieten zu können und in Japan die Nummer 1 auf dem Markt für 2D-Modellerstellungssoftware zu sein.Auf der Messe werden wir die innovative 2D/3D integrierte Mode-CAD-Software "CREACOMPO®GLOBAL" vorstellen, die die Arbeitseffizienz unserer Kunden revolutioniert.CREACOMPO GLOBAL ermöglicht eine fortschrittliche 2D-Mustererstellung und präzise 3D-Simulationen durch einfache Vorgänge, auch ohne CG-Kenntnisse oder hochspezialisierte professionelle PCs.Sie finden uns am Stand Nr. C65 in der Ausstellungshalle 8.0.Wir freuen uns auf Ihren Besuch.Wie man dorthin kommt:https://texprocess.messefrankfurt.com/frankfurt/en/planning-preparation/arrival-stay.htmlFür weitere Informationen über CREACOMPO GLOBAL besuchen Sie bitte https://www.toray-acs.co.jp/en/creacompo-global-lp/Informationen zum Unternehmen:Standort: 1-1-3, Toranomon, Minato-ku, Tokio, JapanPräsident: Kouichirou IkedaWebsite des Unternehmens: https://www.toray-acs.co.jp/en/ (https://www.toray-acs.co.jp/en/)Anmerkung: CREACOMPO ist entweder eine eingetragene Marke oder eine Marke von Toray Advanced Computer Solution, Inc. in Japan und/oder anderen Ländern.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2340244/Toray_ACS_Inc.jpg