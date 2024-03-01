DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME Waehrung/Currency ISIN BIS/UNTIL
SMT SCHARF AG NA O.N. EUR DE000A3DRAE2 01.03.2024 11:25 CET
START RESTART AUCTION: 11:25
EARLIEST START OF PRICE DETERMINATION: 11:35
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START RESTART AUCTION: 11:25
EARLIEST START OF PRICE DETERMINATION: 11:35