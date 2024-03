Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der US-amerikanische Lebensmittelkonzern Mondelez emittiert eine Anleihe (ISIN US609207BC87/ WKN A3LU0Q) im Volumen von 550 Millionen US-Dollar, so die Börse Stuttgart.Anleger würden während der Laufzeit einen Kupon in Höhe von 4,75% erhalten. Die Zinszahlungen würden halbjährlich erfolgen, erstmalig am 20.08.2024. Als Fälligkeitstermin sei der 20.02.2029 angegeben. Gehandelt werden könne ab einem Mindestbetrag von 2.000 Nominalen und in kleinsten handelbaren Einheiten von 1.000 Nominalen. Von S&P gebe es ein BBB Rating. (Bonds Weekly Ausgabe vom 29.02.2024) (01.03.2024/alc/n/a) ...

