Seit mittlerweile neun Tagen in Folge steigt die Mercedes Benz-Aktie in einem rasanten Tempo. Dank dieses steilen Aufwärtstrends steht sie nun kurz davor, ein neues Zweijahreshoch zu erreichen. Wie weit können die Papiere des Stuttgarter Autobauers nach einer solchen Rally noch steigen?Seit dem Ausbruch aus der W-Formation am 12. Februar bei 65,32 Euro und dem Überwinden des GD200 bei 65,95 Euro nur drei Tage später ist die Mercedes-Benz-Aktie nicht mehr zu stoppen. Es gab nur einen einzigen Rücksetzer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...