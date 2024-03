SMT Scharf soll Teil der chinesischen Yankuang Energy Group Company werden: Diese will die SMT-Aktienpakete der Shareholder Value Beteiligungen AG, der Share Value Stiftung sowie der Shareholder Value Management AG und damit eine Beteiligung von mehr als 52,6 Prozent an dem Bergbautechnik-Unternehmen übernehmen. Ob der Deal durchgeht ist noch offen ...

