Der externe Liquidator des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS (in Liquidation) hat am 14. Februar 2024 ein weiteres FAQ-Schreiben an die Anleger des Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds herausgegeben. Darin werden u.a. der Ablauf der Liquidation sowie Fragen zur Auszahlung an die Anleger und zum Nettoinventarwert des Fonds thematisiert. Das Schreiben wurde auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft IPConcept veröffentlicht.

Hier finden Sie das FAQ des Liquidators vom 14. Februar 2024:

Was sind die genauen Hintergründe der Liquidation?Die IPConcept (Luxemburg) S.A. hat in Wahrnehmung der ihr übertragenen Verantwortung per 14. Juni 2023 beschlossen, den seit dem 1. Januar 2022 von ihr verwalteten Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS mit dem Ziel der zum nächstmöglichen Zeitpunkt erfolgenden Auflösung in Liquidation zu setzen. Die geplante Auflösung des seit dem Jahr 2013 bestehenden Fonds erfolgt vor dem Hintergrund der Wahrung von Anlegerinteressen.Der externe Liquidator, der bestellt und aufsichtsrechtlich genehmigt wurde, ist Deloitte Tax & Consulting, Société à responsabilité limitée, handelnd durch Herrn Martin Flaunet.

Wie ist der Ablauf der Liquidation?

Die Liquidation wird nach einem strukturierten Verfahren durchgeführt:• - Planung und Vorbereitung• - Veräußerung der Vermögenswerte• - Identifizierung und Verbuchung der Verbindlichkeiten• - Ggf. Teilauskehr des Liquidationserlöses• - Aufsichtsrechtlich erforderliche Zwischenabschlüsse der Liquidation• - Erstellung des Liquidationsberichts & Zahlung des Liquidationserlöses an die Anteilsinhaber• - Kommunikationen und Hinterlegungen (CSSF, Registre de Commerce et des Sociétés, Caisse de Consignation)Welche Aufgaben übernimmt der Liquidator?Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds hat die Liquidation des Fonds an Deloitte Tax & Consulting Sàrl., handelnd durch Herrn Martin Flaunet, delegiert. Der Liquidator ist von der luxemburgischen Aufsichtsbehörde genehmigt und trifft seine Entscheidungen unabhängig. Ab seiner Bestellung wird der Liquidator im besten Interesse der Anteilseigner handeln, ...

