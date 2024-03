Der Februar lieferte weitere positive Impulse, angefeuert durch überragende Geschäftszahlen von Nvidia, dem KI-Powerhouse. In dessen Sog konnten dann auch andere Profiteure des KI-Megatrends Kursgewinne verbuchen und hievten die Börsen auf neue Rekordstände. Dabei stammt ein erheblicher Teil der Kursgewinne erneut wieder nur von einer Handvoll Aktien und die weiterhin geringe Marktbreite gibt durchaus Anlass zur Sorge. Andererseits fallen die Zahlen in der US-Earnings Season eher positiv aus, so dass die Börsen nicht im völlig luftleeren Raum agieren. Also erfreuen wir uns einfach an den bisher ...

