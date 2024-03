Stuttgart (ots) -Stellplätze sind die wichtigste Anlaufstelle für die wachsende Gruppe der Reisemobilisten. Vom einfachen Parkplatz bis zum komfortablen Reisemobilhafen gibt es allein in Deutschland ein großes Angebot. Rund 15.000 dieser unentbehrlichen und unkomplizierten Übernachtungsmöglichkeiten listet die beliebte promobil-App Stellplatz-Radar. Jedes Jahr stimmen die Leserinnen und Leser von promobil, Europas größtem Reisemobil-Magazin, über die beliebtesten Stellplätze ab. Sie würdigen damit besonderen Service der Betreiber. Die Sieger dieser Wahl dürfen mit Recht als die besten Stellplätze in Deutschland gelten, zumal nur Plätze nominiert wurden, die von den Nutzern der Stellplatz-Radar-App mit mindestens 4,5 (von fünf) Sternen bewertet wurden. Die Verleihung der Preise an die Gewinner in vier Kategorien sowie der Sonderpreise fand Ende Februar auf der Messe Reise + Camping in Essen statt.In der Kategorie A (bis 30 Stellplätze) wiederholt der Wohnmobilpark Haltern am See in Nordrhein-Westfalen die Top 1-Platzierung aus den Vorjahren. 2023 noch auf dem zweiten Platz, schafft der Wohnmobilpark HEIcamp im baden-württembergischen Öhringen dieses Jahr den Sieg in der Kategorie B (bis 50 Stellplätze). Auch dem Wohnmobilstellplatz am Schiffertor in Stade (bis 80 Stellplätze) gelingt dieser Sprung: vom zweiten Rang im Vorjahr, jetzt Platz 1 in der Kategorie C (bis 80 Stellplätze). Der Wohnmobilpark Achtern Diek in Grömitz an der Lübecker Bucht in Schleswig-Holstein gewinnt in der Kategorie D (über 80 Stellplätze).Zulassungsrekorde belegen, dass Reisen im Wohnmobil weiter an Beliebtheit gewinnt und damit für Stellplatzbetreiber Ansporn ist, ihre Infrastruktur auszubauen, um Engpässe zu vermeiden. "Die Ergebnisse der Wahl geben Leserinnen und Lesern einen hilfreichen Anhaltspunkt, welche Stellplätze einen besonders guten Service und besonders gute Qualität bei Lage und Ausstattung bieten", sagt Dominic Vierneisel, Chefredakteur von promobil. "Gleichzeitig honoriert promobil mit der Stellplatz-Leserwahl das Engagement der Betreiber und gibt diesen eine begehrte Auszeichnung an die Hand, mit der die Stellplätze für sich werben können."Neben den Leserwahl-Awards für die Gewinner der vier Kategorien wurden drei Sonderpreise durch die promobil-Fachjury vergeben. Der Stellplatz Glück Auf in Bochum (Nordrhein-Westfalen) punktet mit vorbildlichem Konzept auf dem Gelände eines ehemaligen Bauhofs. Neu und auf Anhieb erfolgreich ist der Wohnmobilpark Meerblick in Bliesdorf Schashagen in Brandenburg, der das Angebot des angrenzenden Campinglands Ostsee ergänzt. Ausgezeichnet wurde auch der Stellplatz Golfclub Mudau im Odenwald, der Golfsportler und Reisemobilisten zusammenbringt.Die Top 3 der Stellplatz-Leserwahl und ein Bild der Preisverleihung finden Sie auf www.motorpresse.de. Alle Ergebnisse werden auf der Internetseite www.promobil.de veröffentlicht sowie in der promobil-Ausgabe 5/24, die ab 11. April 2024 erhältlich ist. Neben den monatlich erscheinenden Ausgaben des Fachmagazins promobil ist ab 14. März 2024 zudem das promobil Stellplatz-Atlas-Extra "Flüsse und Seen - Deutschlands beliebteste Stellplätze am Wasser" erhältlich (im Handel und online unter shop.motorpresse.de).Pressekontakt:Gaby WillemsReferentin UnternehmenskommunikationMotor Presse StuttgartTel.: +49 711 182-1289gwillems@motorpresse.dewww.motorpresse.deLinkedIn / FacebookOriginal-Content von: Motor Presse Stuttgart, PROMOBIL/ CARAVANING, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133393/5725605