DAX mit 7. Rekordstand!: Tesla: Preiskampf 3.0 - Telekom: Jetzt zugreifen? - Sixt: Rekord

Nächste DAX-Haltestelle: 18.000 Punkte? Der Leitindex ist nicht zu bremsen und hat in dieser Woche zum siebten Mal sein Allzeithoch geknackt. Die Aktie von Daimler Truck verbreitet gute Laune und steigt zweistellig!Die Rekordjagd im DAX setzte sich auch am Freitag fort. Im frühen Handel erreichte der deutsche Leitindex zum siebten Mal in Folge ein neues Allzeithoch - zuletzt stieg er um 0,73 Prozent auf 17.807,65 Punkte. Es deutet sich sogar an, dass es der achte Rekordtag in Folge auf Schlusskursbasis werden könnte. Nach einem starken Februar zeichnet sich ein Wochenplus von 2,2 Prozent ab. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen gewann am Freitagmorgen 0,70 Prozent auf 26.004,69 Punkte. …

Den vollständigen Artikel lesen ...