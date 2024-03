Sehr geehrte Damen und Herren,es wurde erwartet, dass der DAX Index um den 23. Februar 2024 einen temporären Hochpunkt bei etwa 17.275 Punkten formieren wird.Das jeweilige Zeitziel am 23.2.2024 wurde jedoch nicht beachtet.Der DAX Index stieg bis zum Freitag, dem 1.3.2024, bis 17.616,52 Punkten an.Als Grund hierfür kann ein positiver IFO-Geschäftsklima-Index am 23.2.2024 herangezogen werden.Somit ist der DAX Index weiterhin innerhalb des in der Kursgrafik zu sehenden Trendkanals geblieben und entwickelt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...