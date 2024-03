Linz (www.anleihencheck.de) - Die gestrigen Daten zur US-Inflation bestätigen ein leichtes Anziehen der Preise, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Inflation sei zwar von den Spitzenwerten deutlich zurückgegangen. Die jüngsten Daten würden aber zeigen, dass Zinssenkungen in den USA möglicherweise noch zu früh sein könnten. Die Zinserwartungshaltung verschiebe sich in die Zukunft. Der US-Dollar profitiere davon und das Währungspaar EUR/USD habe Werte bis 1,0796 erreicht. Die Handelsrange bleibe eng. Wir rechnen für die nächsten Tage mit Kursen innerhalb der Chartpunkte 1,0760 bis 1,0880, so Oberbank. (01.03.2024/alc/a/a) ...

