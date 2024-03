Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen in den USA und Deutschland zeigen vor den anstehenden Zentralbankentscheidungen eine Seitwärtsbewegung, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank AG.Die T-Notes stünden aktuell bei 4,23% und würden damit unter dem dreimonatigen Hoch von 4,33% bleiben. Die zehnjährigen Bundesstaatsanleihen stünden bei 2,46% und würden damit nur knapp unter ihrem Dreimonatshoch von 2,51% bleiben. In Bezug auf die US-Wirtschaft gebe es zwar keine akuten Rezessionssorgen mehr, aber die Anzeichen einer konjunkturellen Verlangsamung würden sich mehren, insbesondere nach den schwachen Auftragseingängen für langlebige Industriegüter. ...

