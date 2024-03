Linz (www.anleihencheck.de) - Die kanadische Wirtschaft ist eng mit der Amerikanischen verflochten, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Wachstumsprognosen für 2024 und 2025 lägen bei +0,6% bzw. 1,7%, was einem "Softlanding" gleichkomme.Die kanadische Notenbank (Bank of Canada, BoC) habe ihre Zinspolitik eng an die der US-Notenbank angelehnt. In der Praxis würden die Zinsschritte meist zeitversetzt zu denen der Amerikaner folgen. Der Inflations-Trend in Kanada verlaufe positiv, habe aber über Monate im Bereich zwischen 3% und 4% verharrt. Der jüngste Wert liege bei 2,9%. Sehr wahrscheinlich, dass die Bank of Canada mit Zinssenkungen trotzdem noch zuwarte und deutlich nach den Amerikanern, also erst Anfang 2025, senken werde. ...

