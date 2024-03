Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die spanische Hauptstadt Madrid refinanziert sich über eine Anleihe (ISIN ES00001010M4/ WKN A3LU38) mit einer Milliarde Euro, so die Börse Stuttgart.Der jährliche Kupon betrage 3,462% und werde erstmalig am 30.04.2025 gezahlt. Die Fälligkeit sei für den 30.04.2034 vorgesehen. Anleger könnten ab einem Mindestbetrag und in kleinsten handelbaren Einheiten von jeweils 1.000 Nominalen handeln. Die Ratingagentur Fitch verleihe ein BBB+ Rating. (Bonds Weekly Ausgabe vom 29.02.2024) (01.03.2024/alc/n/a) ...

