Auf Cathie Wood wartet nach Unity Software am Montag die in dieser Woche zweite Enttäuschung. Die Aktie von Ginko Bioworks verliert nach am Donnerstagabend vorgelegten Quartalszahlen deutlich. Für Star-Investorin Cathie Wood ist die Woche eine äußerst wechselhafte. Nach dem zwischenzeitlichen Crash ihrer unmittelbar vor den Quartalszahlen aufgestockten Position auf Unity Software sorgte der Ergebnisbericht von Zoom Video für Wiedergutmachung. Am Donnerstagabend jedoch gab es für ihre ARK-Fonds die nächste Enttäuschung. Ginko Bioworks ist prominent vertreten Mit seinen Quartalszahlen enttäuschte am Abend Biotech-Spezialist Ginko Bioworks. Das Unternehmen ist in gleich zwei Fonds von Cathie …