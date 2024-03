Die meistgehandelten Produkte: DAX-Bären sichern sich ab. Coinbase-Calls gefragt

Bereits in der ersten Handelsstunde knackt der DAX® die runde Marke von 17.800 Punkte. Im weiteren Tagesverlauf stehen Inflationsdaten für die EuroZone im Fokus. Am Nachmittag werden dann die ISM Daten zum verarbeitendes Gewerbe aus den USA erwartet. Unter den an der Euwax aktuell meistgehandelten Knock-out-Produkten dominieren Short-Produkte auf den DAX®, sowie Calls auf Coinbase.

Hier wurden am Vorabend überraschend gute Quartalsergebnisse präsentiert. Durch die jüngste Rally des Bitcoins profitierte auch Coinbase. Anleger setzen mit Call Optionsscheine auf eine anhaltende Kursrally. Das gleiche gilt für US-Tech Werte wie Nvidia oder Salesforce, aber auch für die deutsche Allianz und Daimler Truck. Bei den meistgehandelten Faktor-Optionsscheinen steht Sartorius, LVMH und ASLM heute hoch im Kurs.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Put HB29BP 2,78 17796,99 Punkte 18051,295249 Punkte 48,72 Open End DAX ® Put HB1206 0,92 17796,99 Punkte 17862,019748 Punkte 98,79 Open End Daimler Truck Holding Call HD2MHC 8,46 41,78 EUR 34,132068 EUR 10,09 Open End Nasdaq Call HD30LX 5,21 18043,85 Punkte 17554,377803 Punkte 38,73 Open End DAX ® Put HC5QPA 4,76 17796,99 PunktePunkte 18252,414125 Punkte 31,48 Open End

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Salesforce Inc. Call HC7L6T 8,38 309,03 USD 250,00 USD 3,44 18.06.2025 Coinbase Global Inc. Call HC84XC 6,28 203,48 USD 150,00 USD 3,04 19.06.2024 Nvidia Corp. Call HD2CWH 3,18 792,26 USD 950,00 USD 24,54 19.06.2024 Allianz SE Call HC3BRX 0,19 254,27 EUR 270,00 EUR 140,92 19.06.2024 DAX ® Call HD29JX 3,41 17766,49 Punkte 17600,00 Punkte 48,97 26.03.2024

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag Sartorius AG Long HC3WY3 1,9 350,7 EUR 233,263105 EUR 3 Open End LVMH Long HC3WX4 7,59 841,3 EUR 562,018709 EUR 3 Open End ASML Holding Long HC42NJ 13,46 879,6 EUR 725,589117 EUR 6 Open End Coinbase Global Inc. Long HD2S14 14,78 203,48 USD 162,894044 USD 5 Open End Rational AG Long HC15Z8 13,07 750,5 EUR 506,803772 EUR 3 Open End

