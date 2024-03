SIXT hat seinen Wachstumskurs fortgesetzt. In 2023 schaffte man einen Konzernumsatz von 3,62 Mrd EUR - plus 18,1% gegenüber Vorjahr/ plus 44,7% im Vergleich zu 2019. Alle drei regionalen Segmente von SIXT haben einen starken Wachstumsbeitrag geliefert mit dem höchsten Zuwachs und dem Ausbau der Marktführerschaft in Deutschland (Umsatz +23,6%), gefolgt von Nordamerika mit erstmals mehr als 1 Mrd EUR Umsatz (+18,5%) und den europäischen Auslandsmärkten (+14,3%).Dabei setzte SIXT auf Wachstum und erweiterte seine Flotte auf eine Rekordgröße von durchschnittlich 169.100 Vermietfahrzeugen gegenüber ...

