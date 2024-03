Kursvervielfacher hat jeder Anleger gerne im Depot. Tiefgehendes Research mit einem Gespür für wachstumsstarke und zukunftsträchtige Branchen sowie ein gutes Timing sind hierfür unerlässlich. Einer dieser Kursvervielfacher, den die Bernecker-Redaktion im vergangenen Jahr für unsere Kunden ausfindig gemacht hat, ist die amerikanisch-australische DRONESHIELD. Das 2014 gegründete und seit 2016 börsennotierte Unternehmen ist vor allem in der Drohnenbekämpfung aktiv, beschäftigt sich aber auch mit elektronischer Kriegsführung, Hochfrequenzsensorik, Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen. Aufgrund der geopolitisch angespannten Situation wächst DRONESHIELD dynamisch, allerdings von niedrigem Niveau aus. Hatte man 2022 noch leicht rote Zahlen geschrieben, ist man 2023 erstmals profitabel geworden. Zwar wird die Aktie als Pennystock gehandelt, was in Australien nicht unüblich ist, aber das Papier ist dennoch werthaltig. DRONESHIELD ist solide finanziert und nettoschuldenfrei.Wir hatten DRONESHIELD erstmals im Rahmen eines Webinars am 23. November 2023 unseren Kunden vorgestellt. Unser Redakteur Oliver Kantimm hatte sich damals im Rahmen seines Vortragsblocks "Welt im Wandel" u.a. mit der sprunghaft gestiegenen Relevanz von Drohnen im militärischen, aber auch im zivilen Bereich beschäftigt. Mit der bedeutsameren Rolle von Drohnen wächst natürlich gleichermaßen die Bedeutung von Maßnahmen zur Drohnenabwehr. Hier kommt DRONESHIELD ins Spiel, dem weltweit einzigen börsennotierten reinrassigen Anbieter von Drohnenabwehrlösungen. Herr Kantimm kürte deshalb DRONESHIELD als einen von zwei Favoriten im Themenbereich Drohnen und Drohnenabwehr. Damaliger Kurs: 0,184 €.Darüber hinaus wählte Herr Kantimm in der Jahresschlussausgabe von "Der Aktionärsbrief" vom 20.12.2023 DRONESHIELD als seinen Favoriten für das Jahr 2024 aus. Damaliger Kurs: 0,206 €. Traditionell stellen sämtliche Bernecker-Redakteure in der letzten Ausgabe des Jahres ihren ganz persönlichen Favoriten für das kommende Jahr vor.Die DRONESHIELD-Aktie hat die Erwartungen bisher nicht enttäuscht. Der Kurs hat stetig zugelegt und am 28. Februar mit 0,60 € vorerst sein Allzeithoch markiert. Auslöser waren endgültige Zahlen für das Jahr 2023, die noch einmal sämtliche Erwartungen geschlagen haben:DRONESHIELD konnte den Umsatz 2023 um 226 % auf 55,1 AU$ steigern, während der Vorjahresverlust von 0,9 Mio. AU$ in einen Nachsteuergewinn von 9,3 Mio. AU$ verwandelt wurde. DRONESHIELD konnte 2023 u.a. einen 33,1 Mio. AU$ schweren Auftrag von der US-Regierung in die Bücher nehmen. Zudem hat die australische Regierung dem ukrainischen Militär DRONESHIELD-Ausrüstung im Gegenwert von 10,4 Mio. AU$ zur Verfügung gestellt. Der Auftrags-Backlog beträgt 30 Mio. AU$. Zudem liegen DRONESHIELD Absichtserklärungen im Gegenwert von 510 Mio. AU$ vor. Das Unternehmen ist weiterhin solide finanziert. Zudem lagen zum 31. Dezember 2023 netto 57,9 Mio. AU$ in der Kasse.Bernecker-Kunden konnten mit der DRONESHIELD-Empfehlung bisher einen Kursgewinn von bis zu 226 % erzielen. Nach den gemeldeten Zahlen für 2023 kam es zwar zu einer heftigen Korrektur im Rahmen von Gewinnmitnahmen, aber trotz dieser "Sell on good News"-Verkäufe liegen Bernecker-Kunden immer noch deutlich über 100 % im Gewinn.Fazit: Webinare und Börsenbriefe aus dem Hause Bernecker zahlen sich aus.Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf unter www.boersenkiosk.de