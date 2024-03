Litecoin Kurs über 85 Dollar: Profiteur im Windschatten der Bitcoin-Rallye

Der Litecoin Kurs notiert am Freitag über der 85-Dollar-Marke und damit auf dem höchsten Stand seit August 2023. Im Windschatten der Bitcoin-Rallye können nun auch Werte aus den zweiten und dritten Reihen profitieren. Anleger dürften womöglich schon bald die psychologische 100er-Marke ins Auge fassen.

Auch der Bitcoin (USD) kann sich aktuell über 62.000 Dollar halten, womit sich das Rekordhoch aus November 2021 bei rund 69.000 Dollar weiterhin in Schlagdistanz befindet. Bitcoin-Anleger fassen Rekordhoch bei 69.000 Dollar ins Visier - Litecoin könnte weiter profitieren Am Bitcoin-Markt herrscht derzeit die berüchtigte Ruhe vor einem möglichen Gipfelsturm.

Nach der gestrigen Verschnaufpause könnte sich die Rallye nun weiter fortsetzen. Doch immer noch befinden sich womöglich viele Kleinanleger hinter der Seitenlinie, welche auf den idealen Einstiegspunkt warten. Von einer Euphorie wie im November 2021 kann bis dato nicht die Rede sein. Denn auch die ganz großen Kursverwerfungen sind bislang ausgeblieben.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

