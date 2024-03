Trotz eines schwierigen Marktumfeldes scheint für diese Solar-Aktie gerade wieder die Sonne. Aber auch ein Windkraft-Unternehmen hat Grund zur Freude und knackte eine wichtige Marke. Am Donnerstag dominieren grüne Aktien den MDAX. Mit einem Plus von zeitweise über elf Prozent katapultierte sich der Wechselrichter-Hersteller SMA Solar an die Spitze des Aktienindex. Mit seinen aktuellen Zahlen für das laufende Jahr übertraf des Unternehmen die Erwartungen ...

