Auf den Kursrutsch am Donnerstag folgt am Freitag direkt ein Gegenschlag. Aktuell verzeichnet Aixtron die beste Tagesperformance auf dem heimischen Börsenparkett. So urteilen jetzt die Branchenkenner, die den MDAX-Wert covern. Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Aixtron nach Zahlen von 38 auf 34 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Michael Kuhn habe zwar mit einer Enttäuschung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...