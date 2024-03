Bedeutende Asset-Übernahme von einem US-amerikanischen Unternehmen markiert einen weiteren Meilenstein für Kanadas größtes Biotechnologie-Unternehmen

STEMCELL Technologies freut sich, die Übernahme der gesamten Vermögenswerte von SQZ Biotechnologies Company (SQZ) bekannt zu geben. SQZ ist ein in Massachusetts ansässiges Biotech-Unternehmen, das für seine bahnbrechende Methode bekannt ist, bei der eine Vielzahl von therapeutischem Material durch Quetschen von Zellen (Mechanoporation) anstatt durch Elektrizität (Elektroporation) in die Zellen eingebracht wird.

STEMCELL Technologies is pleased to announce the acquisition of substantially all assets of SQZ Biotechnologies Company (SQZ)-a Massachusetts-based biotech known for its game-changing method of introducing a variety of therapeutic cargo into cells by squeezing them (mechanoporation) rather than using electricity (electroporation). This transaction, which was approved by SQZ shareholders on February 29, 2024, marks another significant milestone for STEMCELL, Canada's largest biotechnology company. (Photo: Business Wire)