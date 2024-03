Southern Hemisphere Mining kann sein Kupfer-Vorkommen Llahuin in Chile weiter ausbauen. Nun legte das Unternehmen weitere 14 Bohrergebnisse aus seinem laufenden Programm vor. Dabei zeigt sich: die Mineralisierung beginnt mit guten Kupfergraden bereits an der Oberfläche. Das schafft das Potenzial für einen kostengünstigen Abbau im Open Pit-Verfahren.

Bei den Kupferaktien geht es derzeit auffallend stabil zu. Während es weiterhin Sorgen um die Nachfrage aus China gibt und gleichzeitig eine Rezession in den USA nicht ausgeschlossen werden kann, hält sich der Kupferpreis einigermaßen stabil. Solide zeigen sich auch die Aktien der großen Kupferproduzenten wie Freeport McMoran, die seit mehr als 12 Monaten seitwärts laufen.

Der Grund für diese Stabilität in wirtschaftlich unsicheren Zeiten liegt am Angebot. Immer mehr Analysten fürchten, dass sich die Lage im Laufe des Jahres verdüstern könnte. Denn zum einen gibt es global immer wieder Produktionsausfälle. Zum anderen existieren zu wenig neue Projekte, die in den kommenden Jahren Kupfer auf den Weltmarkt liefern könnten.

Zu den aussichtsreichsten Projekten gehört das Llahuin-Vorkommen von Southern Hemisphere Mining. Schon heute verfügt Llahuin über eine JORC-konforme Mineralressource in Höhe von 169 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,4 % Kupferäquivalent. Mehr als 90 Prozent der Ressource befinden sich bereits in der höherwertigen Kategorie Measured & Indicated. Die Strategie des Managements besteht darin, eine langlebige Kupfermine zu errichten, in der diese kritischen Mineralien direkt vor Ort verarbeitet werden können.

Dabei ist die exakte Größe des Vorkommens noch gar nicht klar, wie die neuesten Bohrergebnisse zeigen. Nachdem Southern Hemisphere Mining im Vormonat bereits die Daten der ersten drei Bohrlöcher aus dem laufenden Programm veröffentlicht hatte, folgten nun weitere 14 Bohrlöcher. Und die haben es in sich. So kommt Bohrloch 23LHRD035 auf 0,44% Kupferäquivalent über eine stolze Länge von 76 Metern - und zwar ab der Oberfläche. Auf 48 Meter mit einer Mineralisierung von 0,45% Kupferäquivalent bringt es wiederum Bohrloch 23LHRC042 - ebenfalls von der Oberfläche an. Dies weist darauf hin, dass hier möglicherweise ein kostengünstiger Abbau im Tagebauverfahren möglich sein wird.

Die guten Bohrergebnisse machen aber auch deutlich, dass das Wachstumspotenzial des Vorkommens noch lange nicht erschöpft ist. Zudem zeigte sich, dass die beiden Gebiete Ferro und Cerro vermutlich durch eine mineralisierte Zone miteinander verbunden sein könnten. Bestätigt werden muss dies aber noch durch weitere Bohrarbeiten. Die aktuellen Daten dürften in die nächste, aktualisierte Ressourcenschätzung fließen.

Für Anleger ist wichtig: Das Llahuin-Projekt von Southern Hemisphere Mining ist eines der ganz wenigen neuen Kupferprojekte in Chile. Es liegt ganz im Norden des Andenstaates und könnte plangemäß die Reihe an großen Kupferminen im Andenstaat erweitern. Dabei liegt das Llahuin-Projekt ideal nahe an einer existierenden Infrastruktur. Nicht zuletzt entsteht nur acht Kilometer entfernt von Llahuin auf El Espino aktuell die nächste Kupfermine des Landes. Hier werden 400 Mio. Dollar investiert.

Southern Hemisphere Mining plant, das Vorkommen selbst in Produktion zu bringen. Als nächstes Ziel soll nach Vorlage einer neuen Ressource eine erste Vormachbarkeitsstudie erstellt werden, um Investoren wie finanzierenden Banken oder möglichen strategischen Partnern das wirtschaftliche Potenzial einer Mine auf Llahuin aufzuzeigen. Dann könnte auch die Bewertung des australischen Unternehmens, die aktuell bei umgerechnet rund 17 Mio. Euro liegt, noch Potenzial haben.

-----

Möchten Sie auf dem Laufenden gehalten werden über interessante Nebenwerte-Aktien oder Southern Hemisphere Mining? Dann lassen Sie sich in unseren kostenlosen Verteiler eintragen mit dem Stichwort: "Nebenwerte" oder "Southern Hemisphere Mining". Einfach per Email an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu

Southern Hemisphere Mining

ISIN: AU000000SUH8

https://www.shmining.com.au/

Land: Australien & Chile

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Southern Hemisphere Mining existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von Southern Hemisphere Mining. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Southern Hemisphere Mining können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie der IR-Webseite von Southern Hemisphere Mining entnehmen https://www.shmining.com.au/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Es werden nur Quellen verwendet, die die Autoren für seriös halten. Dennoch kann für die verwendeten Informationen keine Haftung übernommen werden. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Southern Hemisphere Mining vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

http://www.dr-reuter.eu/

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=DE0000000014Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/17846642-southern-hemisphere-mining-llahuin-kupferprojekt-waechst-waechst