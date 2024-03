München (www.anleihencheck.de) - Die Inflationsrate im Euro-Raum ist im Februar wie erwartet von 2,8 auf 2,6% gesunken, so Dr. Johannes Mayr, Chefvolkswirt bei Eyb & Wallwitz.Verantwortlich dafür sei aber ein Basiseffekt aus dem Vorjahr gewesen. Denn zum Vormonat seien die Verbraucherpreise um 0,6% gestiegen. Während die Nahrungsmittelpreise deutlich gefallen seien, hätten die Energiepreise spürbar zugelegt. Auch der zugrunde liegende Preisdruck sei im Februar höher als im Vormonat gewesen. Die Preise von Dienstleistungen hätten kräftig zugelegt (+0,8%) und damit deutlich stärker als die Güterpreise (+0,3%). Dabei dürften auch die relativ hohen Lohnzuwächse in diesem Bereich eine Rolle gespielt haben. Die jährliche Kerninflation sei von 3,3 auf 3,1% gefallen und liege weiterhin deutlich niedriger als in den USA. ...

