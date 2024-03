Hamburg (www.anleihencheck.de) - Preiskampf bei E-Autos geht weiter, die Preise für Fotovoltaikanlagen im Sinkflug, 40% auf E-Fahrräder wegen Lagerräumung, so Dr. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt bei der Hamburg Commercial Bank.Das seien aktuelle Zeitungsschlagzeilen, die tatsächlich mehr seien als gut platzierte Marketingaktionen. Und sie hätten eine Gemeinsamkeit, die hier betroffenen Produkte würden zu einem großen Teil in China hergestellt, das seine überschüssige Industrieproduktion in den Weltmarkt drücke. Tatsächlich seien die Exportpreise Chinas zuletzt um rund 8% gegenüber dem Vorjahr gefallen. ...

