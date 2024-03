Original-Research: Enapter AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Enapter AG

Unternehmen: Enapter AG

ISIN: DE000A255G02



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 01.03.2024

Kursziel: 13,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 12.08.2021: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



Zusammenfassung:

Enapter hat ihre Guidance für 2024 veröffentlicht. Das Unternehmen erwartet einen Umsatz von EUR34 Mio. und ein EBITDA von EUR-7 Mio. bis EUR-8 Mio. Während die Umsatzguidance hinter unserer bisherigen Erwartung von EUR39 Mio. zurückbleibt, übertrifft die EBITDA-Guidance unsere bisherige Schätzung von EUR-12,1 Mio. Enapter senkt damit ihre Kostenbasis stärker als von uns erwartet. Wir haben unsere Prognosen entsprechend angepasst. Ein überarbeitetes DCF-Modell ergibt weiterhin ein Kursziel von EUR13. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung.





First Berlin Equity Research has published a research update on Enapter AG (ISIN: DE000A255G02). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his EUR 13.00 price target.



Abstract:

Enapter has published guidance for 2024. The company expects sales of EUR34m and EBITDA of EUR-7m to EUR-8m. While sales guidance falls short of our previous expectation of EUR39m, EBITDA guidance exceeds our previous estimate of EUR-12.1m. Enapter is thus lowering its cost base more than we expected. We have adjusted our forecasts accordingly. A revised DCF model still yields a EUR13 price target. We confirm our Buy recommendation.

