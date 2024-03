Enapter hat die neue Prognose für das Jahr 24 bekannt gegeben: Das Unternehmen erwartet Umsatzerlöse aus Produktverkäufen in Höhe von EUR 34 Mio. (GJ23 EUR 20,5 Mio. ohne eine Einmalzahlung von EUR 11 Mio. (eAR, erste Tranche) für die exklusive Vertriebsvereinbarung in den USA; +66% yoy). Es ist zu beachten, dass zusätzlich zu den EUR 34 Mio. in 24 eine zweite Tranche der Einmalzahlung von ca. EUR 6-11 Mio. (eAR) aus dem US-Vertrag erwartet wird. Das Unternehmen erwartet ein EBITDA von EUR -7 bis -8 Mio., was von der Höhe der Einmalzahlung in 24 abhängen kann. AlsterResearchs Analysten bleiben für Enapter, die sich noch in der Anlaufphase befindet, optimistisch und erwarten, dass die Produktionserweiterungen für die Massenproduktion von Multicore Systemen bis ins Jahr 25 abgeschlossen sein werden. Danach sollte das Unternehmen in der Lage sein, aufgrund der hohen Nachfrage stark zu wachsen. Auf Basis dieser Erwartungen bestätigen AlsterResearchs Experten ihr Kaufen-Rating und halten an ihrem Kursziel von EUR 22,50 fest. AlsterResearch veranstaltet am 05. März eine Wasserstoff Pop-up Konferenz mit Enapter als einem von 9 präsentierenden Unternehmen. Anmeldung hier: https://research-hub.de/events/registration/2024-03-05-14-00/H2O-GR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Enapter%20AG





