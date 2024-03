Daimler Truck verzeichnete im Geschäftsjahr 23 einen Umsatzanstieg von 10% gegenüber dem Vorjahr auf 55,9 Mrd. EUR und lag damit leicht unter dem Konsens. Das Wachstum war auf eine verbesserte Preisgestaltung sowie günstige Volumen- und Mixeffekte in den meisten Segmenten außer Mercedes-Benz zurückzuführen. Vor allem Trucks North America und Daimler Buses verzeichneten ein deutliches Umsatzwachstum. Das bereinigte EBIT stieg im GJ 23 eindrucksvoll um 39% auf 5,5 Mrd. EUR und übertraf mit einer Marge von 9,8% die Konsensschätzungen, was auf eine höhere Preise und einen positiven Absatzmix zurückzuführen ist. Für das GJ 24 werden zwar gedämpfte Wachstumsaussichten bei den Stückzahlen, aber stabile Umsätze und Gewinne erwartet. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf langfristiges profitables Wachstum und strebt bis 2030 eine deutliche Umsatzsteigerung und eine verbesserte Umsatzrendite an. Die Analysten von AlsterResearch haben ihre Schätzungen angehoben, was zu einem neuen Kursziel von EUR 46,00 (alt: EUR 43,00) führt. AlsterResearch stuft die Aktie erneut auf KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/Daimler%20Truck%20Holding%20AG





