Flat Top Breakout bei AMD

Breakout aus dem Bilderbuch

Advance Micro Devices - AMD

So geht perfektes Trading

Rückblick

Bereits seit einigen Wochen haben wir die AMD-Aktie mit auf unserer Beobachtungsliste. Das Papier hatte in den letzten drei Monaten bereits 3 Übertreibungsphasen. Diese sind insbesondere durch den hohen Abstand zur 50-Tage-Linie leicht erkennbar. Meist kommt es nach 3 oder 4 Übertreibungsphasen zu einer nennenswerten Korrektur. In diesem Fall was es eine Korrektur über Zeit und die Kurse liefen seitwärts. Es bildete sich eine "Flat Top Base", eine der willkommensten Formationen für Breakout Trader. Alles was es bei einer solchen Formation ist Zeit und Geduld. Wenn dann der Breakout tatsächlich erfolgt, dann greifen institutionelle Anleger zu und katapultieren die Kurse steil nach oben. Die Folge: Das Handelsvolumen ist meist doppelt oder dreifach so hoch, wie üblich.

AMD-Aktie: Chart vom 29.02.2024, Kürzel: AMD, Kurs: 192.53 USD, Tageschart Quelle: TC 2000

Wie einsteigen?

Üblicherweise gehen Trader sofort bei Bruch des Widerstands mit einer Market oder Limit-Order in den Trade. Der Stopp kann infidivuell entweder unter das Tagestief oder das letzte wichtige Tief im Tageschart platziert werden - ja nach Strategie.

Aber was, wenn man den Ausbruch versäumt hat?

Hie und da kommt es vor, dass man in einer Aktie, die man schon seit Wochen beobachtet und alles richtig gemacht hat, einfach den Ausbruch versäumt, weil entweder gerade jemand angerufen hat oder man wieder mal am Tennis- oder Golfplatz unterwegs ist. Ja so spielt das Leben.

Doch der Ärger den vermeintlich perfekte Breakout-Trade versäumt zu haben, lohnt sich nicht, denn es gibt meist am selbten Tag oder ein wenig später noch genügend andere Möglichkeiten, so einen Trade erneut zu erwischen.

Intraday Einstieg

Mein Lieblingsstrategie, um einen verpassten Breakout-Trade einfach ein wenig später zu erwischen, ist die 9/15er Strategie, welche ich meinen Tradern auf ratgebergeld.at bereits zu Beginn beibringe. Hierbei wartet man ganz einfach auf einen Pullback während des Handelstages zum EMA9 (exponentiell gleitender Durchschnitt der Periode 9) im 15-Minuten-Chart. Idealerweise fällt dieser Pullback auch mit dem Support vom VWAP (volume weigted average price) zusammen. Gekauft wird nich sofort, sondern erst dann, wenn die Bullen die Kurse von hier aus wieder nach oben drehen.

Im gestrigen Intradaychart von AMD sieht man diese Szenario.

Dies ist meist eine einfache, aber sehr effektive Art und Weise heftige Breakouts oder auch Gaps über einen bestimmten Widerstandsbereich intraday ohne größere Risiken zu erwischen.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 285.2 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 12.2 Mrd. USD

Meine Meinung zu AMD ist bullisch.

Autor: Achim Mautz besitzt aktuell keine Positionen in AMD

Quellennachweis:

Veröffentlichungsdatum: 01.03.2024

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.