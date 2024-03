Wien (www.fondscheck.de) - Die Entwicklung von Blockchain-Technologien schreitet rasant voran, so die Experten von "FONDS professionell".Davon sollten Anleger dank des neu aufgelegten Union-Investment-Fonds Unithemen Blockchain profitieren können.Union Investment habe einen neuen Multi-Asset-Fonds in den Vertrieb geschickt. Der Unithemen Blockchain (ISIN DE000A3CU5D7/ WKN A3CU5D) investiere weltweit in Unternehmen, die innovative Technologien im Bereich Blockchain, Distributed-Ledger-Technologie (DLT) oder Digital Assets entwickeln oder nutzen würden. "Die Blockchain krempelt die Unternehmenswelt um. Unser Ziel ist es, die Gewinner von morgen frühzeitig zu identifizieren und von ihrem Wachstum zu profitieren", erkläre der zuständige Portfoliomanager Daniel Bathe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...