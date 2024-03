Paris (www.fondscheck.de) - Amundi, der größte europäische ETF-Anbieter, baut mit dem Amundi USD Corporate Bond PAB Net Zero Ambition - UCITS ETF (ISIN LU1285959703/ WKN LYX0T6, Dist; ISIN LU1285959885/ WKN LYX9ZN, Acc) sein Angebot an klimabewussten ETFs aus, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...