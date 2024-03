Wien (www.fondscheck.de) - Fidelity International hat Keith Metters zum neuen Vorstandschef ernannt, so die Experten von "FONDS professionell".Metters arbeite bereits seit mehr als 25 Jahren für das Investmenthaus, sowohl bei Fidelity Investments am Stammsitz in den USA wie auch in verschiedenen Funktionen bei der in anderen Teilen der Welt agierenden Sparte Fidelity International. Dort sei er zuletzt als Global Head of Platform Solutions tätig gewesen, nachdem er lange Zeit das betriebliche Vorsorgegeschäft geleitet habe. Bei Fidelity Investments in den USA sei Metters zuvor als Leiter der Abteilung "Workplace Investing Core Market" für den Aufbau von Kunden- und Anlagestrategien sowie für das Kundenmanagement verantwortlich gewesen. ...

